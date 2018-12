Ez a nő állandóan Batgirl-jelmezben mászkál, és a gyerekét is a Batmanből nevezte el

Az angliai Leicestershire-ben élő Katie Howett régóta szereti a szuperhősnőket. Régebben inkább Harley Quinn és Wonder Woman érdekelte, 2015-ben azonban elment egy képregényes találkozóra, és azóta Batgirl a kedvence. A Batman-képregényekben többen is felöltötték már Batgirl ruháját, köztük Gordon felügyelő lánya, Barbara is.

Howett jelmeze annyira profi lett, hogy valószínűleg a filmeseket is megtévesztené. Hétvégenként gyakran ebben mászkál otthon. Augusztusban kislánya született, akit Ivynak keresztelt Poison Ivy, Batman egyik ellensége után (őt a magyar fordításban Méregcsóknak hívják).

A fotók alapján Howett rajongása már szinte ijesztő méreteket öltött.