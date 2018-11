Még mindig szoptatja másfél éves gyerekét az anya, hiába figyelmeztették az orvosai

Summer Dawn Pointer egy 22 éves édesanya az Egyesült Államokbeli Georgia államból, aki még mindig napi 8-10 alkalommal szoptatja másfél éves kisfiát, pedig az orvosai külön megkérték arra, hogy ne tegyen így. Az édesanya saját bevallása szerint arra készül, hogy legalább 2 éves koráig szoptatni fogja a gyereket.

Pointer 2017 májusában adott életet Knox nevű kisfiának. Öt hét szoptatás után észrevette, hogy egy vörös folt jelent meg a jobb melle oldalán. Mint kiderült, emlőgyulladása volt. Az orvosai antibiotikumot írtak fel, de ez sem segített: tályog nőtt a mellén, amit műtétileg le kellett csapolni (az anyuka ezt dokumentálta is az Instagram-oldalán, akit érdekel az ilyesmi, az ide kattintva megnézheti).

Az orvosai ezután figyelmeztették, hogy hagyja abba a szoptatást, mert fennáll a veszélye, hogy ismét emlőgyulladása lesz. Az anyuka azonban hallani sem akart erről, és azóta is szoptatja a gyereket, igaz, csak a bal mellén. Saját bevallása szerint „bárhol, bármikor” megszoptatja a kisfiút, és nem érdeklik a megvető pillantások. Eleinte a családja részéről is kapott megjegyzéseket, de idővel megbarátkoztak a dologgal. Most azt tervezi, hogy legalább 2 éves koráig szoptatja majd Knoxot, de akár tovább is, ha a kisfiúnak arra van szüksége.

Mindezt buzgón dokumentálja is az Instagramon, ahol több mint 36 ezer követője van. Állítása szerint többnyire pozitív hozzászólásokat kap, de sokan a szemére vetik, hogy ilyen idősen már nagyon nem kellene szoptatnia a gyereket.

