Megkóstolt egy kisgyereket a bébicápa a nyaralás alatt

A nyolcéves Asher Jones és szülei vakációjukat töltötték a Bahamákon, egyik nap szervezett programként cápasimogatásra mentek egy közeli öbölbe. A szervezők szerint a dajkacápák egyáltalán nem veszélyesek, így a szülők nem aggódtak, amikor Asher közöttük lubickolt.

Az idillt a fiú fájdalmas üvöltése szakította félbe, amikor az egyik cápa a segély vízben a fiú vállába harapott. A szülők elmondása szerint gyorsan pánik lett úrrá az egész csoporton, és csak az apa lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett nagyobb baj.

THIS is the shocking moment a supposedly "harmless" shark savaged an eight-year-old boy in the Bahamas. Asher Jones' parents were told the tiny nurse sharks were completely harmless when they agreed to let him take part in an organised ocean swim off the Exuma Cays resort.