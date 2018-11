Német meddőségi klinikára vezetett a maláj királyi pár első útja

Úgy tűnik, sürgősen gyermeket szeretne V. Mohamed maláj király, aki a napokban vette feleségül a nála 24 évvel fiatalabb orosz modellt, Okszana Vojevodinát, akit most már Rihana Oxana Gorbatenkónak hívnak.

Az orosz és maláj motívumokat is tartalmazó esküvő után a királyi pár rögtön Németországba, egy meddőségi klinikára utazott – értesült a Daily Mail. A lap szerint a 49 éves V. Mohamed nagyon szeretne családot, amit első házasságában nem sikerült összehoznia.

A most 25 éves Okszana 2015-ben nyerte el a Miss Moszkva címet, utána ismerkedett meg a most 49 éves királlyal. A szépségverseny után Kínában és Thaiföldön dolgozott modellként, és merész fotók is készültek róla, ami mostantól persze már tilos.