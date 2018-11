Idegesítette a dadust a baba, ezért megfojtotta egy takaróval

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon Leah Walden, az a 24 éves gyerekgondozó, aki megölte a 8 hónapos Reese Bowmant, akire vigyáznia kellett volna a baltimore-i Rocket Tiers Learning Center nevű bölcsődében. A nőt 70 év börtönbüntetésre ítélték.

A csecsemőgyilkost idegesítette, hogy a baba nem alszik, amit látott a bébifigyelő kameráján. Állítólag egyik munkatársának még mondta is, hogy mennyire idegesíti őt a baba, és hogy szinte könyörög egy pofonért. A baba halálát végül nem pofon okozta, hanem egy takaró, amivel a gondozó megfojtotta a 8 hónapos babát.

Reese Bowman was killed by Leah Walden, 24, at the Rocket Tiers center Walden suffocated Bowman in the horrifying incident in Baltimore last May She pleaded guilty to the murder Tuesday and was sentenced to 70 years in jail The court heard she was frustrated at Bowman because she wouldn't fall asleep A daycare worker has pleaded guilty to killing an eight-month-old girl by smothering her with a blanket because she wouldn't go to sleep.