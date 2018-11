Ezt érezte Kasza Tibi, amikor megszületett a kislánya

Mint ahogy arról tegnap beszámoltunk, megszületett Kasza Tibi és Manker első közös gyermeke. Ma az ifjú apuka arról is beszámolt rajongóinak, mit érzett akkor, amikor a szülőszobában meglátta újszülött kislányát, Kasza Lora Bellát.

„Sokan értetlenkedve kérdezték, hogy tényleg bent akarok lenni a szülésnél? Nem is értettem, hogy maradhatnék ki ebből. Simogatni a kis szerelmem fejét közben, erőt adni neki, biztonságot sugározni amikor kiszolgáltatottnak érzi magát. Számomra nem volt kérdés, hogy ott kell lennem vele. Amikor megszületett a kislányunk azt hittem zokogni fogok majd mint egy kisgyerek, érdekes de nem ez történt. Megható pillanat volt persze, de inkább olyan érzés kerített hatalmába, mintha Lora mindig is velünk lett volna. Beindultak a természetes apai ösztönök, és tudtam, hogy mostantól nekem kell vigyázni rá. Hatalmas a szerelem ❤️ Köszönjük a rengeteg kedvességet amit tőletek kapunk, sokat jelent ❤️ Hamarosan jelentkezünk, picit el vagyunk tűnve mert nagyon babázunk 👼😘 Baba és a Mama is jól vannak. Millió puszi 😘”