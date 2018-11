Egyszerre született gyereke hét rendőrnek, bájos fotósorozatot készítettek

Imádni való fotósorozatot készíttetett az Egyesült Államokbeli Kentuckyban hét rendőr, akiknek a véletlennek köszönhetően szinte teljesen egyszerre születtek gyermekeik. Az egyikük felesége vetette fel, hogy ezt a hihetetlen egybeesést egy különleges fotósorozattal kell megünnepelniük – írja a Yahoo.

Amint megtudtuk, mikorra vagyunk kiírva, az egyik anyuka, Alison Chavies körüzenetben javasolta, hogy készítsünk közös képeket. Emléket akartunk állítani ennek a különleges pillanatnak, amelyet véletlenül egyszerre élhettünk át

– mesélte az egyik anyuka, Melissa Sandusky a Yahoo-nak.

A fotókon az apukák, az anyukák és természetesen a kisbabák is szerepelnek. A gyerkőcök közül a legfiatalabb mindössze 8 napos, a legidősebb pedig 6 hónapos volt, amikor ellőtték a sorozatot. Az apukák mind közeli barátok, így idővel a feleségeik is összebarátkoztak. Most olyanok, mint egy nagy család.

