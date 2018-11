Helytakarékos megoldások pici gyerekszobába

Nem könnyű megoldani, hogy minden elférjen egy gyerekszobában, főleg, ha egészen picurka. A ruháknak, játékoknak is helyet kell szorítani, ráadásul nem árt a rendre is figyelni. A következő trükkökkel úrrá lehetsz a káoszon apró gyerekszobában is!

Használj tárolókat, amikkel sokkal egyszerűbb a rendszerezés.

Ha van lehetőséged, akkor lepjenek el mindent a beépített szekrények. Gyorsan rendet lehet tenni, és sok játékot elnyelnek.

Használjátok ki az ágy alatt lévő teret is!