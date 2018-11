Ünnepi fotósorozatot készítettek az intenzíven fekvő babákkal – videó

Különleges módon kedveskednek a University of Alabama at Birmingham kórház újszülött intenzív osztályán az orvosok azoknak a családoknak, akiknek gyermeke a kórházban kényszerül tölteni az ünnepeket. Hálaadás alkalmából jelmezeket készítenek a babáknak, majd ünnepi fotósorozatot készítenek velük. A képeket a szülők is megkapják emlékbe.

Az akció célja, hogy amennyire csak lehetséges, eltereljék a családok figyelmét a gondokról, valamint az, hogy kellemes emlékeket is magukkal vihessenek, amikor hazatérnek.

Így mi is ünnepelhetünk, ráadásul még emlékbe is kapunk valamit. Ha már itt vagyunk, miért ne lehetne a legjobbat kihozni belőle? (…) Hálás vagyok azért a családért, amelyet a kórház személyzetében ismerhettem meg

– mondta egy anyuka.

A kórházban egyébként nem ez az első ilyen akció: legutóbb halloweenkor öltöztették be a babákat.

(Yahoo)