Már az ultrahangon látszott a haja ennek a kisbabának

A négyhetes Emilyt akárhová is viszik a szülei, mindenhol felhívja magára a figyelmet, olyan szokatlanul hosszú és erős a haja. A walesi kislány olyan komoly hajkoronával született, hogy azt már az ultrahangos vizsgálatok során látták az orvosok. Figyelmeztették is a szülőket, hogy készüljenek fel a látványra, de még így is meglepte őket, milyen sűrű és szép hajjal született meg a kislány.

Most Emily édesanyja, a 29 éves Natalie Binsted alig tudja valahova elvinni a kislányát, hiszen szinte mindenhol beszédbe elegyednek velük, annyira feltűnő Emily „frizurája”. Ráadásul olyan gyorsan nő a kislány haja, hogy már a nyakáig ér!

Az orvos azt mondta, nagyon szokatlannak számít, hogy már az ultrahangon ilyen sok haj látszódjon. Az orvosom szerint ez okozhatta a gyomorégésemet is

– idézi az anyukát a Story Trender.

Az emberek már azzal viccelődnek, hogy fodrászhoz kellene vinnem, bár erről igazából még nem beszéltünk. Nem is akarok gondolni rá. Nem szeretném levágatni, inkább hagyom, hadd nőjön!

– tette hozzá.