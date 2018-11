Lajos herceg pontosan úgy néz ki, mint Katalin babakorában – fotók

Károly herceg 70. születésnapja alkalmából tette közzé a királyi udvar azokat a fotókat, melyeken hosszú idő után először Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb gyermekét, Lajos herceget is láthajuk.

A news.com.au szúrta ki, hogy a kisfiú mennyire hasonlít az édesanyjára annak babakori fotóján. Az arcformájuk, az orruk, a nézésük és a szájtartásuk is szinte teljesen egyforma.

A hasonlóság egyébként már korábban is feltűnő volt kettejük között, amit az alábbi képpár is bizonyít, melyen szintén a bébi Kate Middleton és Lajos herceg látható.

Everyone is like “Prince Louis is just like his father”, but can we take a moment and talk about how similar Louis‘ face profile is to Kate’s when she was a baby pic.twitter.com/ym6U2NLij4