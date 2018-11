Imádni valóan reagált a kisfiú, amikor először meglátta újszülött testvérét – videó

Elolvadtak a netezők annak a kisfiúnak a reakciójától, aki először látta meg újszülött húgát a kórházban. A videót eddig 5,8 millióan nézték meg, és az látható benne, ahogy a kisfiú izgatottan várja, hogy megpillanthassa kistestvérét a kórházban.

Amikor az újszülöttet kiveszik a bölcsőből, már nyújtja a kezét érte, majd amikor megfoghatja a kislányt, boldog csodálkozással szemléli a húgát, és puszit is ad neki.

Y’all , my bestfriend had her baby today. & this was her sons reaction to meeting his sister for the FIRST TIME. My heart 💜. pic.twitter.com/UBtq1WHXcM