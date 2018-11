Alig néhány óra eltéréssel lett anya és nagymama

Alig néhány óra különbséggel szült az amerikai Carroltonban egy anya és a lánya. A 40 éves Amanda Stephens reggel 9 óra 44 perckor, 24 éves lánya, Haley Buxton pedig 12 óra 10 perckor hozta világra gyermekét. Stephens így egy napon lett nagymama és egy újabb gyermek édesanyja.

A két nő ráadásul ugyanabban a kórházban is szült. A kórház vezetősége szerint ez volt az első ilyen eset az intézmény történetében. A hírek szerint a babák és a mamák is jól vannak, a család pedig nagyon örül a kettős áldásnak.

A Georgia family is celebrating a double blessing this week and feeling extra grateful ahead of Thanksgiving. Tobie McNorton told FOX 5 her sister, Amanda Stephens, 40, welcomed a baby boy at Tanner Medical Center in Carrollton on Wednesday.