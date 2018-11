Néha csatlakoztasd le a gyereket a tévéről és a tabletről!

Hazaér a gyerek az oviból, iskolából, és leveti magát a tévé elé, kezébe veszi a tabletet, és kikapcsolódik. Persze nem kell eltiltani a kütyüktől, mert a mai világhoz már hozzátartozik, hogy elektronikus eszközökkel szórakozik a gyerek, de azért érdemes néha lecsatlakoztatni róluk a saját érdekében. Amíg nem nyomkodja, nézi a kütyüket, addig a következőket lehet vele például csinálni, hogy hasznosan teljen a szabadidő.

Minőségi kommunikáció

Használhatod arra a kütyümentes időt, hogy kapcsolódj a gyerekeddel. Lehet társasozni, közösen vacsorázni, vagy együtt végezni a házimunkát, és közben beszélgetni. Nem is a tevékenység számít, hanem az, hogy együtt csináljátok. Ilyenkor lehetőséged van felderíteni, mi történik a gyermeked világában, meghallgathatod, mi történt az oviban, iskolában, nyíltan előkerülhet bármilyen téma, ami foglalkoztatja a gyereket. Ezt a fajta figyelmet sosem fogja megkapni a gyermek a tévé vagy a tablet képernyőjétől.

Friss levegő

Ha nincs épp nyálkás, depresszív időjárás, akkor mindenki menjen ki a szabadba friss levegőt szívni. A gyerekeknek különösen fontos, hogy kiszellőztessék a fejüket, főleg egy hosszú iskolai nap után. Menjetek közösen biciklizni, vagy sétáljatok egy órát a környéken, és töltődjetek fel a friss levegővel.

Mozgás

Amikor kütyüzés van, akkor egy helyben ülés van. Ha lecsatlakoztatod a tévéről, tabletről a gyereket, lehetőséget adsz neki arra, hogy mozogjon. Nem kell feltétlenül kimenni a lakásból a mozgáshoz, elég az is, ha beteszel egy jó zenét, és együtt táncoltok a nappali közepén. Az is jó mozgás, ha segít a gyerek a házimunkában, egész pici kortól remekül be lehet fogni a gyerekeket a ház körüli feladatokban. Mozgasd át, és közben érezzétek jól magatokat együtt! A gyereknek nem az marad majd meg az emlékeiben, hogy milyen jó meséket nézett a tévében, hanem az, hogy milyen élményeket szerzett a szüleivel. Használd ki azt a kevés időt, amíg még gyerek, és a kütyük helyett élvezd a társaságát!