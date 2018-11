Pajzán mintájú rugdalózón akadt ki a kismama – fotó

A 33 éves brit Emma Tetlow éppen első gyermekét várja, ezért gyakran jár bababoltokban, ruhákat válogatni születendő gyermekének. A minap azonban megakadt a szeme egy rugdalózón, közelebbről megnézve pedig valósággal sokkolta a látvány: úgy látta ugyanis, hogy meztelen női mellekkel díszítették a ruhadarabot.

A nő gyorsan lőtt is pár képet, és továbbította azokat az édesanyjának, aki nem értette, miről beszél a lánya: ő – helyesen – baglyokat látott a rugdalózón. Persze Tetlow ezután már nem tudott más szemmel nézni a ruhára, úgyhogy inkább passzolta a vásárlást.

