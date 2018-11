Ellopta a show-t a megválasztását ünneplő kongresszusi képviselőnő kislánya – fotók

Abigail Spanbergert a napokban, az amerikai félidős választásokon szavazták meg kongresszusi képviselőnőnek. A 39 éves nő azonban a politikai pálya mellett egy másik hivatás mellett is elkötelezte magát: három kislány édesanyjaként kell nap mint nap helytállnia. Ezt pedig most már a fél világ tudja, a győzelmi beszéde alatt ugyanis férje és gyermekei is jelen voltak.

Egyikük, a 4 éves Catherine kisebbfajta magánszámot adott elő édesanyja beszéde alatt. Miután Spanberger beszélni kezdett, a kislány eltűnt a pódium mögött, az oldalt állok pedig jól láthatták, hogy a kislány édesanyja lába mellé kuporodott le.

A megható jelenetet több jelenlévő is megörökítette. Néhány kép a Twitterre is felkerült, ahol óriásit futottak a fotók: százával érkeztek a lájkok, a hozzászólók pedig nem győzték dicsérni a politikusnőt, amiért ennyire emberi arcát mutatta a publikumnak.

The strength of a woman is simply miraculous!!! Congresswoman Elect Abigail Spanberger rocking motherhood while giving her victory speech! pic.twitter.com/BU4bcHx3UC — Ramla Toor (@RT_1972) 2018. november 8.

Classic Bob Brown shot from the @SpanbergerVA07 victory speech pic.twitter.com/DhK9UxhyNa — Graham Moomaw (@gmoomaw) 2018. november 7.

(Yahoo)