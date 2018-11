Erre a 7 babacuccra lesz szüksége az újszülöttnek

Nem kell túlzásokba esni, hogy a végén aztán ott állj egy rakás felesleges dologgal a kezedben. Elég csak a legszükségesebbeket megvásárolni terhesség alatt, olyan dolgokat, amikkel a baba első hetei zökkenőmentesek lehetnek. Nem leszel élethosszig tartó szobafogságban, ráér a huszadik cipőt megvenni majd akkor, ha elkezd járni.

A következő 7 babacuccra lesz mindenképp szükséged

Autósülés

Az első és legfontosabb, hiszen ebben fogjátok hazavinni a babát a kórházból. Ne vegyél meggondolatlanul, és ne is a színe alapján válassz, hanem olvass utána alaposan, melyik a legbiztonságosabb. Sőt az a legjobb, ha olyan babakocsit veszel, amihez van autósülés is, így egy mozdulattal rá tudod majd rakni a babakocsivázra az autósülést, ha elalszik a baba út közben.

Etetéshez eszközök

Ha szoptatni szeretnél, akkor érdemes beszerezni egy fejőgépet és a tejtároló poharakat hozzá, illetve már most megveheted a szoptatós teákat, mellbimbókrémet. Ha tápszeres lesz a baba, akkor pedig cumisüveggel és sterilizálóval kell felszerelkezned. De nem kell megvenni egyből húszat mindenből, elég egy-két darabos készlettel nekiindulni a szülés után, mert úgyis a baba fogja alakítani a saját étkezési szokásait, és még az is lehet, hogy másfajta cumisüveget fogad majd csak el. Az etetéshez szükséges eszközök közé tartozik a textilpelenka is, amiből sosem lehet elég, nyugodtan vásárolj rögtön 10-20 darabot.

Pelenka

És minden, ami a pelenkázáshoz kell. Alátétek és popsitörőlők. A popsikrémet nem kell megvenned, azt majd a gyerekorvos felírja, ugyanez igaz a fürdetőre is. Érdemes a pelenkáknak külön, jól záródó kukát biztosítani a pelenkázó mellé, mert nem biztos, hogy akarod, hogy a konyhai szemetesben illatozzanak. A legkisebb méretű pelenkából ne tankolj fel túl sokat, mert nem tudod, mekkora súllyal fog születni a babád, lehet, hogy már kétnaposan kinövi azokat az újszülöttekre való pelusokat.

Babaruhák

A legnehezebb mind közül, hogy a babaruhákból ne vásárold túl magad, hiszen annyira cukik. De ne hagyd magad elcsábulni túlságosan, koncentrálj arra, hogy minél praktikusabb és kényelmesebb ruhákat vegyél a babának az első időkre. Mivel a legtöbbet feküdni fog a kiságyban vagy az öledben, ezért a kétrészes garnitúrákat egyelőre inkább hanyagold, mert csak folyton a nyakában lesz a felsőrész és abból fog állni a napod, hogy valahogy próbálod lehúzgálni rajta a ruhát. Számolj úgy, hogy az első hetekben gyakrabban kell átöltöztetni a babát, ezért napi 3-4 váltás ruhája legyen, lehetőleg body+rugdalózó kombináció formájában.

Takaró

Több vastagságban is érdemes pici babatakarókat beszerezni, mert a baba bárhol és mindenhol elalszik, és ilyenkor jól jön, ha kéznél van a megfelelő takaró. Olyan bugyoláló takarót is beszerezhetsz, amibe a kezét is bele lehet csomagolni, hogy ne ébressze fel magát folyton az önkéntelen kalimpálással.

Kiságy

Az nem baj, ha nincs kész a gyerekszoba teljesen, mire elérkezik a szülés időpontja, de a kiságy álljon készenlétben, mert abban a legbiztonságosabb az alvás a baba számára. A külseje nem olyan fontos, inkább a matracot gondold át, hogy ne legyen túl puha, lélegző anyagból készüljön, hogy akkor se történjen baj, ha beletemeti éjszaka az arcát.

Egészségügyi kiegészítők

Biztos, ami biztos, már jó előre készítsd fel magad, és vásárolj a babának neki való lázmérőt, orrszívót, baba körömollót és persze vedd fel a kapcsolatot a gyermekorvossal.