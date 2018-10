Mit csinálj, ha minidiktátor lett a gyerekedből?

A minidiktátorok köztünk élnek, és bizony eléggé meg tudják keseríteni a családi együttlétet. Nincsenek korlátaik, mert sosem ütköznek határokba, nincsenek szabályok számukra, és azt gondolják, körülöttük forog az egész világ.

Ha felismered a leírásban a gyerekedet, nem kell elkeseredni, van visszaút. Minél hamarabb vágsz neki, annál hatékonyabb lesz, mert egy iskolás korú minidiktátort már sokkal nehezebb megnevelni, mint egy ovist.

A tetteknek következményeik vannak

Ha jót akarsz a gyerekednek, akkor igenis szembesítsd a következményekkel, akkor is, ha hatalmas hiszti van az első időkben miatta. Muszáj, hogy ezt az alapszabályt megtanulja, ha nem szeretnéd, hogy felnőttként bukdácsoljon az életben. Főleg az olyan helyzetekben kell figyelnie a saját cselekedeteire, amik veszélyesek, másokra vagy saját magára ártalmasak. Ezzel tanulja meg, hogyan uralkodjon magán.

A gyakorlatban első körben az javasolják a szakértők, hogy már 18 hónapos korától adjunk korlátozott számú döntési lehetőséget a gyereknek, amivel megtanulja felmérni a döntéseinek következményét.

Nem ő a világ közepe

Pici korától kezdve arra kell tanítani a gyereket, hogy nem ő a világ közepe, élnek rajta kívül is emberek, akiknek az igényei, szükségletei ugyanolyan fontosak, mint az övéi. Ne engedd, hogy a gyerek megszakítsa a beszélgetést, mondd neki, hogy előbb befejezed a mondatot, aztán tudsz rá figyelni. Ne hagyd, hogy tiszteletlenül beszéljen veled vagy akár a társaival. Meg kell értenie, hogy nemcsak neki vannak jogai, hanem a szüleinek és a testvéreinek is.

Egyedül játszani

Természetesen a szülők is játsszanak a gyerekeikkel, de arra is szükség van, hogy megtanulja a gyerek, hogyan szórakoztassa saját magát. Ezzel fontos készségeket, kreativitást fejlesztünk nála. Például egy hároméves már több órát is képes úgy játszani, hogy ne legyen szüksége a szülei társaságára közben.

A szülői következetesség

Következetesség nélkül semmi sem megy a gyereknevelésben. Rutin, fegyelmezés, szabályok és következmények: minden a szülők következetességén múlik. Ha nem következetes valamelyik szülő, azzal máris utat nyit a manipulációnak. Márpedig a gyereknek arra van szüksége, hogy egyszerű szabályokkal terelgessék a szülei, amiket be is tartatnak vele.

A minidiktátor gyerekeknek sem jó az, hogy elkényeztetik őket. Nem lesznek meg felnőtt korukra azok a szociális és érzelmi képességeik, amikkel könnyebben irányíthatnák az életüket. Inkább vállald a konfliktust a gyerek érdekében, és ne neveld minidiktátorrá!