Újszülött babája ébresztette fel a kómából az anyukát

Amanda da Silva harmadik gyermekével vajúdott, mikor epilepsziás roham tört rá. A saját, és babája egészségének érdekében a nőt elaltatták, a babát pedig császármetszéssel hozták a világra. Csakhogy az anyuka nem ébredt fel, kómába esett.

Aztán valami csodálatos dolog történt: Amanda már 23. napja feküdt kómában, mikor az orvosok a mellkasára fektették újszülött kisbabáját. Az anyuka, ahogy megérezte a baba bőrének tapintását és illatát, magához tért, és egyből legördült egy könnycsepp az arcán.

„Csodálatos volt, de össze is zavart. Nem tudtam biztosan, hogy ő az én kisbabám-e, lenéztem, láttam, hogy már nem vagyok terhes, csak így jöttem rá” – meséli. Ezt követően az anyuka és a kisbaba is hamar felépültek, 20 nappal később már haza is engedték őket a kórházból.

