„Az ötödik gyerekkel vagyok terhes, kérlek, ne ítélkezz felettem!”

Gruber és a férje nem tervezték a ötödik gyereket, meglepetés babaként érkezik, akinek persze örülnek és nagyon várják. Azt hitték, hogy majd a környezetük is osztozik velük az örömükben, de keservesen csalódniuk kellett.

Gruber elbeszélése szerint ez volt az első olyan eset, amikor szembesülnie kellett a terhessége miatt az emberek ítélkezésével. Úgy érezte, mintha magyarázkodnia kellene azért, hogy hány gyereket vállal. De mégis kinek mi köze hozzá, hogy épp Bryce Gubernek öt vagy húsz gyereke van?

Az anyuka legnagyobb álma az, hogy amikor öreg lesz, legalább 100 dédunoka veszi majd körül. Tudja, hogy sokan elítélik és kinevetik azért, hogy ilyen sok gyereke van, de már nem törődik vele, mert a saját útját kell járnia és nem foglalkozhat folyton azzal, hogy ehhez mit szólnak mások.

Valószínűleg így is, úgy is ítélkezni fognak az emberek. De most már legalább tudják, hogy én döntök a saját életemről és remélem, hogy eljutunk majd odáig, hogy tiszteletben tudjuk tartani egymás döntéseit. Én biztos nem fogok senki felett ítélkezni, akár van gyereke, akár nincs.