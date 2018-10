Mikor leszel már terhes? Attól függ…

Ismerős az érzés, hogy tervezitek a babát, és már alig várod, hogy terhes legyél, aztán csak megjön a menstruációd, és csalódottabb vagy, mint valaha? Nem mindenkinek megy egyik napról a másikra a teherbeesés, sőt minden hetedik párnak csupán 6 cikluson túl, azaz 6 menstruáció után sikerül a terhesség.

A következő tényezők mind beleszólnak, hogy mikor jön a baba.

Életkor

Heather Bartos M.D., a Texas Health Presbyterian Hospital Denton vezetője szerint azon nők 85 százalékának, akik a 20-30-as éveikben próbálnak megtermékenyülni, általában egy éven belül sikerül a terhesség. A 40-es éveikben járó nőknél már hosszabb idő lehet a teherbeesés, ugyanis akár 6 hónap is kellhet egy jó minőségű, termékeny petesejthez.

Fogamzásgátlók

Természetesen itt a hormonalapú fogamzásgátlásra gondol a szakember, amely után vissza kell állnia a menstruációnak a rendes kerékvágásba. A tabletták esetében akár rögtön az abbahagyásuk után is van esély a terhességre, de általánosabb, hogy pár hónapot várni kell, hogy kitisztuljon a szervezet. A méhen belüli fogamzásgátló eszközöknél viszont 4-6 hónapra is szükség lehet, hogy készen álljon a nő teste a terhességre. A hormoninjekciók esetében pedig ez a várakozási idő 10 hónapra is nőhet.

Alkohol és dohányzás

A sok cigi bizony hatással van a termékenységre, sőt még korai klimaxhoz is vezethet. Egy kutatásban azt találták, hogy az aktív dohányos nők 14 százalékkal esélyesebben találkoztak termékenységi problémákkal, mint nem dohányzó társaik. Az alkohollal is az a helyzet, hogy ha mindennapos az életünkben, akkor megzavarhatja a petesejtek érését, de itt nyilván nem arra a fél pohár vörösborra kell gondolni, amit néha este megiszunk, hanem arra, amikor már nem múlhat el nap valamilyen alkoholos ital nélkül.

Súly

Sem a túl kevés, sem a túl sok kiló nincs jó hatással a termékenységre. Amikor túlsúlyos a nő, akkor több ösztrogént, míg ha sovány, akkor kevesebb ösztrogént termel a szervezete, és mindkettő felborítja a kiegyensúlyozott ovulációt.

Stressz

A Louisville Egyetem tanulmánya szerint azok a nők, akik nagyobb stressznek vannak kitéve, hiába ovulálnak, 40 százalékkal kisebb eséllyel termékenyülnek meg. Úgyhogy érdemes a relaxációt is felvenni a napi szokások közé, ha babát szeretnél.