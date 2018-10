Az autópálya leállósávjában szülte meg kisfiát – fotó

A 31 éves Leanne Parrett olyan nyugodt szülést szeretett volna második gyermekével is, mint amilyen az első volt, amikor három éve Imogen is született. Férjével ugyanazt a kórházat, a Gloucestershire-i Királyi Kórházat választották, azt gondolták, hogy minden rendben lesz majd a szülésnél, és végül igazuk is lett, de ez nem a kórházon múlt.

Miután Leanne-t hazaküldték a munkahelyéről, mert elkezdődtek nála az összehúzódások, áthívta édesanyját, hogy legyen, aki vigyázzon hároméves gyermekére, majd férjével kocsiba szálltak, és elindultak a kórházba. Közben elfolyt a magzatvize is, és már kétpercenként jöttek a fájások.

„Ahogy anya átért, már ugrottunk is a kocsiba, és indultunk a kórházba. Már az autópályán haladtunk, amikor sikoltozni kezdtem a fájdalomtól” – mondja Leanne, aki tíz éve él boldog házasságban Sammel. A férj, bár először nehezen hitte el, hogy felesége nem bírja ki a kórházig, félrehúzódott az autópálya leállósávjában, és hívta a segélyhívót.

„A hátsó ülésen guggoltam, és csak egy kicsit kellett tolnom, és már kint is volt a baba. Sam megfogta, és a kisfiú felsírt” – meséli a kismama, aki nemcsak férjének hálás, hanem a segélyhívó operátorának is, aki telefonon keresztül vezette le a szülést.

A mentő csak 10 perc után érkezett ki a helyszínre, majd gyorsan kórházba szállították a családot, ahonnan néhány óra után haza is engedték őket.

Az anya rettenetesen hálás a mentősöknek, és tudja, mekkora szerencséjük volt, hogy nem adódott semmi komplikáció a szülés alatt.

A kis Sebastian Bobby Parret 3969 grammal jött a világra.

