23 nap kóma után azonnal magához tért az édesanya, amikor a karjaiba tették újszülött gyermekét

Huszonhárom napja volt kómában, mégis azonnal magához tért a brazil anyuka, amikor az orvosok a karjára fektették újszülött gyermekét – számolt be róla a The Sun.

A 28 éves Amanda da Silva gyerekkora óta súlyos epilepsziától szenved, folyamatosan gyógyszereket kell szednie. Orvosai azonban a terhessége alatt azt javasolták, hogy a szokásos gyógyszerek közül csak egyet szedjen a szülésig, különben árthat a magzatnak. Amanda szót fogadott, ám rohamai sokkal rosszabbak lettek.

Harminchét hetes terhes volt, amikor egy rohama miatt kórházba kellett szállítani. Az orvosai megállapították, hogy Amanda és a baba élete is veszélyben van, ezért azonnal megcsászározták, ám komplikációk léptek fel. Az orvosoknak mesterséges kómába kellett helyezniük az édesanyát, hogy stabilizálni tudják az állapotát.

Igen ám, de amikor egy héttel később megpróbálták felébreszteni őt, nem jártak sikerrel. Több módszert is kipróbáltak, ám az anya semmire sem reagált, holott a vizsgálatok azt mutatták, hogy minden rendben van az agyi működésével. Amanda nem mozdult.

Végül az egyik intenzív osztályon dolgozó nővér, Fabíola Sá javasolta, hogy helyezzék az édesanya karjaiba a gyermekét, hátha erre reagál majd a fiatal nő. Az ötlet pedig bevált: ahogyan odatették hozzá a babát, az édesanya könnyezni kezdett, majd kinyitotta a szemét.

– emlékezett vissza Amanda.

– mondta a nővér, aki az egészet kitalálta.

20 nap telt el a csodálatos ébredés óra, és most az édesanya és újszülött gyermeke is elhagyhatta a kórházat.

A BRAVE MUM has left doctors stunned after waking up from a 23-day coma the moment her newborn son was placed in her arms. Amanda da Silva's natural instincts were so strong that despite not even remembering giving birth, she started to produce milk as soon as she felt her baby resting on her chest.