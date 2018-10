Tudatni akarta a világgal, hogy kislánya vagy kisfia születik-e, erdőtüzet okozott

Az elmúlt évek során az Egyesült Államokban egyre népszerűbb szokássá vált, hogy a szülők külön partit rendeznek, amikor bejelentik születendő gyermekük nemét. Egy arizonai apuka, Dennis Dickey is erre készült, de a szervezéskor egy kicsit elvetette a sulykot: olyan robbanószert nézett ki a partira, amely a baba nemének megfelelően kék vagy piros színben robban fel, amikor kilövik. Így:

Bár a robbantás sikeres volt, a balszerencsének és az erős szélnek köszönhetően olyan durva erdőtüzet okozott, hogy 800 tűzoltó egy héten keresztül küzdött a lángokkal. A kár 8 millió dollárra rúgott, ráadásul az apja pechjére a Coronadói Nemzeti Parkot is érintette.

Borzalmas baleset volt. Rettenetesen érzem magam. Életem legrosszabb napja volt

– mondta Dickey a bíróságon, ahol bűnösnek vallotta magát szeptember 28-án. A férfit most 5 év próbaidőre ítélik, és 8,1 millió dollár (!) megfizetésére kötelezik, 100 ezer dollár kezdőrészlettel – írja az NBC. Egyes helyi hírforrások szerint ugyanakkor nem kell majd ténylegesen kifizetnie ezt az összeget. Sokkal valószínűbb, hogy havi 500 dollárt kell majd fizetnie 20 éven keresztül, ami 220 ezer dollárt jelent (ami nagyjából 61 millió forintnak felel meg). Még ha így is lesz, a baba, akinek a nemét ilyen nagy dérrel-dúrral bejelentették, ekkorra már be fogja tölteni a 21-et.