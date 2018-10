Elkezdődött a suli, ovi, bölcsi és máris beteg lett a gyerek? Ne ess pánikba!

A leggyakrabban náthával vagy hasmenéses, hányásos vírus miatt dőlnek ki a gyerekek a sorból. A következő dolgokkal könnyítheted meg a gyerek felépülését.

1. Mondd el az igazat!

Ne ferdíts a gyerek előtt a betegségével kapcsolatban, inkább legyél őszinte. Ugyanis ha nem ezt teszed, beindul a gyerek fantáziája, és biztos, hogy sokkal rosszabbnak képzeli a helyzetet, mint amilyen. Mondd el neki, hogy igen, lehet, hogy még fog hányni, fájni fog a hasa és a köhögés sem lesz kellemes. Magyarázd el, hogy mindent megteszel, hogy jobban legyen, de nem megy egyik napról a másikra a gyógyulás. Meg is mutathatod neki, milyen vitaminokat, probiotiukumot, köptetőt kell majd bevennie, hogy ne érje meglepetésként, így az ellenállását is megelőzheted.

2. Nyugtasd meg a gyereket!

Amikor egy gyerek megbetegszik, akkor először a szüleit vizsgálja meg, hogy mennyire aggódnak. Ha egy sima náthától a teljes kétségbeesést látja rajtad, akkor az indokoltnál jobban megijedhet. Koncentrálj arra, hogy megnyugtasd az állapota felől, és gondoskodj róla, hogy minél kényelmesebben érezze magát. Az aggodalmaidat pedig inkább felnőttekkel beszéld meg, ne a gyerekkel.

3. Játssz vele sokat!

A gyerek betegen is gyerek és a fő út a szívéhez a játékon keresztül vezet. Állj a rendelkezésére, ha játszani akar, tereld a nyugalmasabb játékok felé, amihez nem kell ugrálni. Mesélj neki, legózz vele, készítsetek bunkert az ágyneműből, rendezzetek teapartit a kedven plüssállataival. Hagyd, hogy a gyerek irányítson játék közben.

4. Tereld el a figyelmét!

Amikor a gyerek úgy érzi, hogy a legmélyebb ponton van a betegségében, hajlamos elkeseredni. Ehhez nem kell súlyos betegség, elég egy sima hasmenéses vírus, hogy azt gondolja, ennek sosem lesz vége és örök életére a vécéhez lesz láncolva. Ilyenkor már játszani sem akar. A legjobb, amit tehetsz, ha eltereled a figyelmét egy vidám filmmel, mesével, vagy buborékot fújsz, cicás videókat néztek, sőt akár relaxációval is megpróbálkozhatsz nála. A vizualizáció nagyon erőteljes technika a gyógyulásban, érdemes használni, hogy képzelje maga elé, hogy milyen érzés egészségesnek lenni. A lényeg, hogy eltereld a figyelmét a jelenlegi kényelmetlenség-érzésről.

5. Vedd elő az orvosos játékot!

Legalább egy orvosos játék minden gyerekes családban kell legyen természetesen. Ezzel eljátszhatja a saját történetét a plüssállataival a gyerek, meghallgathatja a tüdejüket, rakhat borogatást a homlokukra, és a játék eszközökön keresztül feldolgozhatja az orvosnál tett látogatás alkalmával vele történteket. Így nem lesz olyan ijesztő legközelebb az orvosi vizsgálat és nem érzi majd olyan kiszolgáltatottan magát, mert úgy érzi, fel van készülve arra, ami történni fog vele.

6. Hívd elő a kreativitását!

Amikor már annyira jól van, hogy tud az asztalnál üldögélni a gyerek, elő lehet venni a festőkészletet, zsírkrétákat, gyurmát, akármit, amivel szeret kreatívkodni. Persze az a legjobb móka, ha a szülei is csatlakoznak hozzá az alkotásban.

7. Engedd be a természetet a lakásba!

A tanulmányok szerint gyorsabban gyógyulnak azok a betegek, akik az ablakból a természetre látnak és akik körül sok növény van. Ha nincs hideg, akkor nyisd nagyra az ablakot, és úgy fektesd le a gyereket, hogy rálásson a legközelebbi fára, erdőre, vagy legalább a sarokban álló fikuszra.

8. Jutalmazd!

Ha nem olyan betegsége van, amihez előírás a szigorú diéta, akkor nyugodtan add neki a megszokott finomságokat, amiket jutalmazásra szoktál használni. Például kaphat jutalmat akkor, amikor hajlandó lenyelni az amúgy nem túl finom köptetőt vagy amikor hagyja, hogy kiszívd az orrát azzal az ijesztő orrszívó-porszívóval. Nem muszáj édességgel tömni természetesen, a hangsúly azon van, hogy a megszokott jutalmakkal halmozd el mindig, amikor együttműködik veled a saját egészsége érdekében.

9. Hallgasd meg!

A gyerekek megérzéseire is hallgatni kell, főleg ha a saját betegségükről beszélnek. Sokszor a kicsik is egészen pontosan meg tudják fogalmazni, hogy a tegnapi naphoz képest hogy vannak, javult vagy rosszabbodott a betegségük. Ne legyints rá, ha azt mondja, rosszabbul van, inkább vedd komolyan és beszélj a gyerekorvossal!

10. Ne hanyagold el magad!

Bizony, az is kell a gyerek gyógyulásához, hogy anya ne purcanjon ki két nap alatt a betegápolástól. A gyerek betegsége téged is igénybe vesz, állandóan ugrásra készen kell állnod, hogy segíteni tudj neki, ha szüksége van rád. De ha te nem maradsz talpon, akkor a kis beteget mégis ki fogja ápolni? Ezért létfontosságú, hogy szánj magadra is időt, kérj segítséget a családtagoktól és ne hajtsd túl magad.