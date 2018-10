Nagyon cukin reagált a kozmetikai cég a sminkesnek öltöző kislány fotójára

Cheyenne Temple mindössze hét éves, de úgy látszik, már egészen konkrét elképzelései vannak arról, hogy mihez szeretne majd kezdeni, ha munkába áll. Ezt meg is mutatta az iskolájában, ahol egy úgynevezett karriernapot szerveztek a gyerekeknek és megkérték őket, hogy öltözzenek fel aszerint, hogy mit szeretnének dolgozni felnőtt korukban.

Cheyenne-nek sem kellett több és anyukája, Samantha segítségével a népszerű MAC sminkesének öltözött be, profi sminkestáskával és a MAC sminkesei által hordott jellegzetes fekete pólóval.

A büszke anyuka persze azonnal feltöltött pár fotót kislányáról a Twitterre és annyit írt a képek alá: „csak nem a MAC legújabb alkalmazottja? Szerintem de!”

When your daughter has Career Day at school & wants to dress up as a “make-up girl” You got it baby doll. Newest MAC employee? I think so. 😍 @MACcosmetics knowing @JeffreeStar worked at MAC made her 1000x more happy to dress up like this! ❤️ pic.twitter.com/wnEAKkQ9K0