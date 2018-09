Sok mindenre fel voltunk készülve, de arra nem, hogy megszűnjön a magánéletünk szülés után

Minden délutánunk és minden hétvégénk csak a miénk volt. Jutott időnk magunkra amennyit csak akartunk, de jutott időnk egymásra is. Aztán amikor szülők lettünk, az első három hónap igazán megdöbbentett bennünket.

Sok mindenre fel voltunk készülve, de arra nem, hogy teljesen megszűnjön a magánéletünk.

Márpedig egy újszülött minden pillanatát akarja az édesanyának, és ha éppen nem neki, akkor ideiglenesen az édesapjáé is jó lesz. Nem panaszkodásképpen mondom hiszen semmi sem jobb egy tejillatú kisbabánál, de azért az első három hónap nagyon kemény meglepetés volt mindkettőnknek. Alig hagytuk el a lakást, egész nap otthon voltunk, úgy éreztük soha nem lehetünk már azok, akik a gyerek megszületése előtt voltunk.

És ez persze igaz is, és már nem is szeretnék az lenni, de akkor kicsit meglepett ez a gyors váltás, ahogy Eszterből anyukává változtam, és úgy éreztem, Eszter már nem is leszek többé. Anyukának hívott majdnem mindenki, akivel kapcsolatban voltam, vagyis a védőnő és a gyerekorvos. A férjem és a szüleim szerencsére még emlékeztek a nevemre, de velük is csak anyukás dolgokról beszélgettem leginkább.

Így van ez jól, hiszen anyává és apával válni nemcsak biológiailag szükséges hanem érzelmileg is, márpedig ehhez egy bizonyos időre azért szükség van.

Emlékszem az első időkben csak nyitott ajtónál tudtam pisilni a vécén, annyira féltem hogy mi történik azalatt a 30 másodperc alatt, amíg nem tarthatom szemmel a fiamat, illetve alig vártam, hogy este hazaérjen a férjem, és elmehessek zuhanyozni, mert amikor egyedül voltam otthon ezt nem mertem megtenni még akkor sem ha gyerek éppen aludt. Közel három hónap telt el, amíg először észrevettem hogy már nemcsak a szülés előtti személyem hiányzik, hanem a férjem is.

Szerencsére édesanyám felajánlotta, hogy bármikor vigyázz az unokájára menjünk csak el moziba és vacsorázni, igazán ránk fér. Megfogadtuk a tanácsát és nem csak vacsorázni majd moziba, hanem sétálni is elmentünk. Nagyon készültem, azt hittem, hogy csupa felnőtt dologról beszélgettünk majd olyasmikről hogy mi történt a férjem munkahelyén, vagy mi újság a politikában esetleg hogy milyen új ruhát kéne venni nekem végre, esetleg könyvekről, amit nem olvastam, vagy filmekről, amiket nem láttam, vagy bármi másról, ami nem pelenka, szoptatás, büfiztetés, és fürdetés, de mindkettőnk legnagyobb megrökönyödésére csak a kisfiunkról esett szó, és ha már akkor léteztek volna kamerás mobiltelefonok, tuti hogy fotókat nézegettünk a gyerekről. Így séta végén alig vártuk, hogy gyorsan bevágjuk magunkat az autóba és meg se álljunk anyukám házáig.

A gyereknek bezzeg eszébe se jutottunk, olyan jól elvolt a mamával.

Szerencsére azért ezek a felnőtt alkalmak egyre gyakoribbak lettek, és kéthetente éltünk felajánlott a miniszabadságok lehetőségével. Néha már olyanokat is megengedtük magunknak, hogy késő este vittük ki a gyereket anyuhoz és csak másnap korán reggel mentünk érte. Volt egy teljes éjszakánk kettesben, és akár sötétedés után az utcán lehettünk. Ez olyan különleges érzés volt! Olyan, mint amikor tinkiént először maradhattam ki éjszakára. Felnőttnek éreztem magam. Elég hamar rájöttünk arra, hogy nekünk bizony egymásra is szükségünk van, muszáj kettesben lennünk néha gyerek nélkül is, és csak egymással foglalkozni.

Ha jó édesanyja akartam lenni a gyerekemnek, akkor jóban kellett lennem önmagammal is, és a férjemmel is. A házaséletünknek se tett persze rosszat, amikor két napig kettesben lehettünk és senki nem aludt köztünk az ágyban harmadikként, nem jelent meg az éjszaka kellős közepén, hogy szomjas, vagy hogy hintázni szeretne. Mindig nagy tervekkel vágtunk neki ezeknek az alkalmaknak, de leggyakrabban mégis csak egyszerűen ültünk a kanapén egy pohár borral a kezünkben és csak hallgattuk a csendet. Micsoda ajándék volt a csend! Pizzát rendeltünk és éjszaka sétáltunk a városban, igyekeztünk nem a gyerekről beszélgetni.

Ahogy telt az idő, ez egyre könnyebben ment egyébként.

Nem tudom mihez kezdtünk volna a nagyszülők segítsége nélkül, de az biztos hogy mi sok szempontból szerencsések voltunk. Amíg én gyesen voltam otthon, a férjem nem egy tipikus kilenctől ötig tartó munkahelyen dolgozott, így hetente egyszer ebédidőben is haza tudott ugrani. Ezek a közös ebédek nagyon sokat számítottak nekem. Úgy időzítettük, hogy mindig alvás időben érkezett, így volt egy egész óránk halkan beszélgetni egymással.

Ilyenkor tényleg oda tudtam figyelni a férjemre, ő is elmondhatta mi történik vele egész héten a munkahelyén és én is mesélhettem neki olyan dolgokról, amik nem a gyerekkel kapcsolatosak. Megtehettük ezt este, fektetés után is, de akkor már sokszor vagy egyikünk, vagy másikunk aludt be az estimese végére. A hét többi napján különben is, semmi másról nem beszéltünk és semmi más körül nem forgott az életünk mint a kisfiunk.

Nem tudom mikor ideális először a nagyszülőkre hagyni éjszaka az unokát, de a játszótéren az rendszeres téma volt az anyukákkal.

Voltunk mi, akit a többiek nagyon szerencsésnek gondoltak amiért a nagymamák alig várták, hogy átvehessék az altatást, és voltak ők, akik szerencsétlennek nevezték magukat amiért a nagyszülők vagy nem akartak segíteni vagy messze éltek és nem tudtak. Aztán volt a harmadik társaság, aki azt gondolta hogy még korai egyedül hagyni éjszakára gyereket, és hiába mondtuk nekik hogy a gyerek nem egyedül lenne éjjel, hiszen ott van mellette a nagymama, ragaszkodtak hozzá hogy az ő gyerekük még nem érett az elválásra.

Furcsa volt nekem ez az elválás szó, mert soha nem is gondoltam ezeket a pár órás, később maximum két napos alkalmakat olyan hosszúnak, hogy bármelyikünk életében törést okozzon, de nyilván se a gyerekek se a szülők nem egyformák, van ahol hamarabb eljöhet egy ilyen alkalom, és van ahol később. Nálunk szerencsére mindenki boldog volt, a nagyi végezhette a nagyik feladatát, vagyis szét kényeztethette az unokáját, az unoka fürödhetett az kényeztetésben, mi pedig házaspárként kapcsolódhatunk ki a férjemmel.

Így amikor a fiunk nagycsoportos lett, azzal leptek meg minket a nagyszülők, hogy elvitték az unokájukat egy hétre nyaralni, és mi is elutazhatunk kettesben.

A fiam azóta is az egyik legszebb nyári élményeként emlegeti ezt a közös nyaralást a nagyszülökkel. Fogalmam sincs, régen amikor több generáció élt együtt, volt-e magánéletük az embereknek. Volt igény rá? Az biztos, hogy a nagyszülők besegítettek a gyereknevelésbe, de valahogy nehezen tudom elképzelni hogy romantikus sétákat tettek volna a szülők a szántóföldön.

Az viszont biztos, hogy a huszonegyedik században igenis jár a szülőknek pár nap szabadság! A gyereknevelés is munka, ami alól muszáj kikapcsolódni néha, hogy utána még jobban tudjuk folytatni. Mindenki jó szülő szeretne lenni. Ne gondoljuk, hogy a szülőségbe nem lehet belefáradni! Ha család híján nem megy másképp, fogjunk össze baráti családokkal, és egy-egy estére vállaljuk át egymás gyerekeit. Töltődjünk fel, hogy kicsit kívülről láthassuk saját magunkat, a problémáinkat, vagy éppen a problémamentes csodálatos életünket!