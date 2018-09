5 jel, hogy a babádnál elérkezett a szeparációs szorongás

1. Újra felébred éjjel

A leggyakoribb jele a szeparációs szorongásnak, hogy egyszer csak újra elkezd felébredni éjszaka a baba, hiába volt már rendben az éjjeli alvása. Sarah Ockwell-Smith gyerekpszichológus szerint a 9-18 hónap közötti babáknál ez természetes, mert a gyerekek ilyenkor ellenőrzik éjjel, hogy megvannak még a szüleik.

2. Korán ébred reggel

Hajnalok hajnalán már felébred és nehezen alszik vissza, ha nem vagy mellette. A szeparációs szorongás persze kimerítő az anyának, de igazából jó jel, mert ezzel kezdődik a babáknál az önállósodás.

3. Sír, ha másra akarod bízni

Nehezebbé válnak a reggelek, ha a gyerek bölcsibe jár, mert nagyon nem akar ottmaradni, ami szembetűnő lehet, ha előtte szeretett ott lenni. Az is előfordulhat, hogy még az apját is elutasítja és csak az anyja kezében érzi jól magát. A szakember áthidaló megoldásként azt javasolja, hogy ugyanazt az illóolajat csepegtesd a saját és az apuka ruháira 4-6 hétig, hogy illat alapján komfortosabban érezze magát apa karjaiban is a gyermek.

4. Sírni kezd, ha egyedül marad

Kikerülsz a baba látóteréből, mert mondjuk elmész pisilni, és azonnal visításba kezd. A szeparációs szorongás okozza azt is, hogy nem szeret egyedül lenni egy percre sem. Nem kell erőltetni, nem növi ki hamarabb, ha többet hagyod magára, csak annyit érsz el vele, hogy többet fog bömbölni. Ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, hogy megadod magad és még vécére is viszed, hogy ne maradjon egyedül.

5. Utál egyedül játszani

Eddig olyan jól elmatatott a játékaival, de most hirtelen nem érdekli semmi, ha egyedül kell játszania. Azt szeretné, hogy folyton a közelében legyél, és vele játssz, rá figyelj, lehetőleg olvadj össze vele. Mindez csak azért van, mert meg akar győződni róla, hogy nem mész sehova.

Ne keseredj el, ez is csak egy időszak a baba életében, ami elmúlik. A szeparációs szorongás egy teljesen természetes fejlődési szakasz, amire szüksége van a gyereknek, nem lesz elkényeztetett attól, ha nem harcolsz ellene, hanem inkább erősíted benne azt, hogy a szüleire mindig számíthat.