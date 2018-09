Elolvadtak a kommentelők a Coco mamának öltözött kislánytól

Ahogy közeledik a Halloween, egyre több zseniális jelmez bukkan fel a neten. Ezúttal egy kreatív anya és egy kislány alkotott nagyot.

A mexikói halottak napjáról szóló, Coco című animációs film egyik szereplőjét, Coco mamát formálták meg.

So my Mom dressed my baby sister as Mama Coco just for fun and my little sister is loving it 😂 #MamaCoco pic.twitter.com/7CkuQJ7sYc