Genetikai betegséggel küzd a gyönyörű, nagy szemű kislány

Mehlani csodás kislány, igéző, hatalmas szemekkel, mintha csak egy japán animesorozatból lépett volna elő. Amikor édesanyjával az utcán van, a legtöbben nem állják meg megjegyzés nélkül, pedig a hatalmas szemek egy ritka genetikai betegség, az Axenfeld–Rieger-szindróma tünetei.

Everytime were out & a stranger compliments on how big & beautiful her eyes are, I have a mental debate on whether or not I should mention her defect. I decide no, smile & say thank you. I’m always left with a weird feeling. I just pray she’ll always know how beautiful she is. pic.twitter.com/JUJyGkLbDe