Egy tökéletes kislányszoba, ami a rózsaszín ellenére sem csicsás

Az, hogy milyen környezet veszi körül a gyereket a gyerekszobában, nagyon fontos, mert ha túl zsúfolt, túl színes, túl ízlésficamos, akkor túlterhelhetjük vele a gyerek idegrendszerét. Meg a sajátunkat is. A gyerekszobában találkoznia kell a felnőtt ízlésének és a gyerek szükségleteinek, mert ha nem, akkor lesz egy szoba, ahol senki sem szeret tartózkodni, a gyerek nem akar benne aludni, és játékra is inkább a nappalit használja, hogy aztán éjjel belelépjünk az összes szanaszét heverő legójába.

Meghan Basinger fantasztikusan megoldotta ezt a nehéz feladatot, hogy a két kislányának hogyan hozzon létre egy közös teret, ami csajos is, mégsem túl csicsás, és még anyának is öröm legyen belépni ide. Inspiráló, praktikus és barátságos gyerekszobát alkotott, amiben még felnőttként is boldogan eléldegélnénk.

Basinger lakásában amúgy a többi szobában a fekete és a fehér szín uralkodik, és úgy általában a természetes anyagokat kedveli. Viszont a gyerekeknek mindenképpen színt szeretett volna vinni a szobájukba, amit tökéletesen jól hoz az egyik falon lévő rózsaszín mintás tapéta. A többi falat meghagyta fehérnek, és inkább helyes dekorációkkal dobta fel az egyhangúságot. Kicsi gyerekek szobáinál a pasztellszínek használata nagyon jó ötlet, mert vidámmá teszik a környezetet, mégsem érzik azt a gyerekek, hogy agyonnyomja őket egy piros fal vagy a túlságosan mintás tapéta körbe a szobában. Hagyni kell a gyerekeknek egy lélegzetnyi üres felületet is.

Az anyuka azt tanácsolja mindenkinek, aki épp babaszobát készül berendezni, hogy gondolkodjon előre, mert hamar megnő a baba, úgyhogy érdemes már egyből kisgyerekre gondolni a design kiválasztása közben, és olyat létrehozni, ami akár egész kamaszkoráig elkísérheti.