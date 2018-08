Szülés előtt 2 órával még rúdtáncolt – videó

A 31 éves svájci rúdtánc-oktató, Christina Spirig családja aggodalmai ellenére sem hagyott fel a rúdtánccal a várandóssága alatt, sőt még pár órával az összehúzódások kezdete előtt is javában a rúdon pörgött. A fiatal nő – akinek már van egy 8 éves fia – azt állítja, a rúdtánc segített abban, hogy gyorsabban felépüljön az első, nehéz szüléséből.

„Sokan aggódtak azon, hátha leesek, vagy komoly kockázatoknak teszem ki a babámat. Különösen a családom és a barátaim féltettek. Mások azonban gratuláltak a pocakos rúdtánc-videóimhoz, sőt más kismama-rúdtáncosok kértek tőlem tanácsokat. A kisbabám mindig aludt, amikor táncoltam, sosem tűnt ilyenkor nyugtalannak” – mondta el Christina, aki a szülés után 7 héttel már újra a rúdon pörgött.

Az immár kétgyermekes anyuka – akinek saját rúdtánc-stúdiója van Luzernben – azt is elárulta, hogy az első baba születése után kapott rá a rúdtáncra, amitől nemcsak fittebb és izmosabb lett, hanem az egyensúlyérzékén is sokat javított. Mint mondja, természetesen kockázatos várandósan rúdtáncolni, főleg, ha már 5 hónapos terhes a kismama, mert akkor már a pocak is eléggé megnő, tehát mellőzni kell egyes táncelemeket, nehogy megnyomja a rúd a pocakot, valamint a puha földet érésre is ügyelni kell.

Christina egészen a 6. hónapig heti 3-4 alkalommal gyakorolt, majd a várandósság hátralévő idejében heti 45 percre csökkentette le. „Figyeltem a testemre, ha valamit rossznak éreztem vagy valamiben bizonytalan voltam, inkább nem csináltam meg a rúdon” – mondta el.

