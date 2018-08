Hazaengedték a 22 hétre született kisbabát, cuki búcsúztatót kapott – videó

A 22 hétre született Cullen Potter 160 napot töltött a koraszülött intenzív osztályon az alabamai gyerekkórházban. A nővérek egy tündéri „diplomaosztó ünnepség” keretében búcsúztatták a kisbabát, akit végre hazavihettek a szülei.

A most 5 hónapos Cullen egy mini talárt és egy parányi kalapot kapott, pont ugyanolyat, amit az egyetemisták viselnek a diplomaosztójukon, s az egyik nővér a karjában tartva vitte büszkén végig a folyosón, miközben a diplomaosztók szokásos zenei aláfestése szólt. Születésekor a súlya még a 400 grammot sem érte el, ugyan még most is csöppnyi, de már 2,7 kilóra gyarapodott.

Ezen a koraszülött intenzív osztályon körülbelül 80 kisbabát látnak el, a csöppségek több mint fele a 28. hét előtt jött világra. A nővérek rendszeresen szerveznek „kibocsátó” ünnepséget azoknak a korababáknak, akiket már hazavihet a család, de ez volt az első „diplomaosztós” tematikájú búcsúztató.

„A szülők nagy sok időt töltenek itt a kórházban, és szinte idővel egy nagy családdá válunk. Amikor végre hazaengedik a kisbabát, azt nem csak a családtagok könnyezik meg, hanem a kórházi személyzet is” – mondta Cullen apukája, a floridai Miltonban élő Robert Potter, aki még most sem hiszi el kisfia csodába illő túlélését, mivel az orvosok csak 2 százalék esélyt adtak. „Íme, a mi kis 2 százalékunk!” – osztották meg a szülők a Facebookon az 5 hónapos korára szépen cseperedő és súlyban gyarapodó kisfiuk fotóját.

