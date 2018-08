Szív alakú méhben jöttek világra az ikrek – elképesztő fotó

Egy 39 éves, moszkvai nő alaposan meglepte az orvosokat. Méhfejlődési rendellenessége miatt az orvosok azt mondták neki, hogy képtelen teherbe esni. Kétszarvú (úgynevezett szív alakú) méhhel született, amikor is a méh szinte kettőzött, a statisztikák szerint ezerből egy nőnek van ilyen méhe. Ennek ellenére nemcsak teherbe esett, hanem ikrekkel lett várandós.

A gyerekei császármetszéssel születtek meg, mindkettő egészséges, akárcsak az anyuka. A kisfia, Jevgenyij 3,1 kilóval, kislánya, Varvara 2,7 kilóval jött a világra.

Incredible photo of mum’s rare HEART-SHAPED womb goes viral after she gives birth to twins 💗 https://t.co/PVo2Yr0KFV pic.twitter.com/xurslY7xyi

— Fabulous (@Fabulousmag) 2018. augusztus 15.