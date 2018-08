Vasúti sínek között fotózta babáját az anya

Az ausztrál The Bell Tower Times Twitter-oldalán jelent meg először az a fotó, melyen egy nő, feltételezhetően az anyja, vasúti sínek közé ültetve fotóz egy babát. Eközben egy másik személy mellettük ácsorog, egy harmadik pedig távolabb várakozik a csöppség babakocsijával.

Now trending on Instagram: babies on train tracks. Spotted in Freo (Steve C) pic.twitter.com/Fdfr8aYRKd