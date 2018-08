Az étterem parkolójában szülte meg gyerekét

Marcie Masselink és férje, Scott inkább leparkoltak egy dallasi Chick-fil-A étterem parkolójában, mert a férfi nem akart kockáztatni, annak ellenére, hogy a kórház már csak néhány mérföldnyire volt. Mint kiderül, jól tette, mert pillanatokkal később Marcie meg is szülte gyereküket az autóban.

Ő is azt mondta, hogy a férje még épp időben húzódott félre a kocsival.

ICYMI: 3 miles from the hospital & a month early...a beautiful baby girl would not wait another moment. Dad safely delivered her in the mini van in the @ChickfilA parking lot. #DallasGeorgia #MemorableEntrance #Congratulations #11Alive pic.twitter.com/NQs7pFTmty