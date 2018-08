Egy hatgyerekes anyuka vallomása arról, hogyan telik valójában a hete

Krechelle Carter hat gyermek édesanyja, akik között ovis és kisiskolás korúak is akadnak. Az anyuka teljes munkaidőben a gyerekneveléssel és a háztartással foglalkozik, és most egy őszinte posztban elárulta, hogyan menedzseli a hétköznapokat.

És mikor azt mondjuk, őszinte, úgy is gondoljuk: Krechelle egyenesen szégyenteljesnek nevezte a vallomását, hiszen minden napra jut egy apró bűnözés. Hétfőn például rendszeresen a kocsiban hagyja a gyerekeket, amíg beszalad a benzinkútra kifizetni a tankolást (az ablakokat azért lehúzza). A keddet nem a hét második, sokkal inkább 2345. napjának érzi, ezért már este 6-kor ágyba dugja a kölyköket, és ő is lefekszik. Szerdán kerül először elő egy üveg bor, ami rendszerint el is fogy az este során.

A csütörtök ezért fejfájósan telik. Olyannyira, hogy a nagytakarítás gyakran Netflix-maratonba fullad. Hat gyerek ide vagy oda, Krechelle a péntek estét a közeli r’n’b bárban tölti, ahol hajnalig rázza. És már el is jött a hétvége: a szombat egész nyugisan telik, de vasárnap egyik pánikrohamot követi a másik: mindenki elkészült hétfőre a házival?!

Vallomásáért hősként ünneplik az anyukát, akit egyébként nem érdekel, mit gondolnak róla. Ő tudja magáról, hogy a „kihágásai” ellenére is szuper jó anyuka.

kidspot