Szuper kreatív terhes fotókkal várja negyedik gyermekét ez az anyuka

Charlotte Chatman hozzá van szokva, hogy képekben mesélje el, mi újság vele – mivel a férje pilótaként dolgozik az amerikai hadseregnél, sokszor nincs is más választása, mint képekben kommunikálni. A háromgyermekes anyuka a negyedik baba érkezését is fotókkal dokumentálja, ám a végeredményt nem csak az apukával, az egész social mediával megosztja.

A netezők pedig imádják érte, ami teljesen érthető. Charlotte ugyanis a legkreatívabb beállításokat találja ki, hogy megörökítse a várandós napjait, a mókába pedig a gyerekeket is bevonja.

Az egyik legnagyobbat ment képén (több mint 5 ezer lájkot kapott) Britney Spears kultslágerének a Baby One More Time-nak a szövegét írta át babaváró verzióra, és még be is öltözött hozzá.

Charlotte, akinek egy 6 éves kisfia és egy 2, valamint egy 1 éves lánykája van, azt mondja, a kellékek összekészítése igényel egyedül sok időt a fotók elkészítéséhez, de ebből a gyerekek is örömmel kiveszik a részüket. Az anyuka szerint ráadásul a projekt a gyerekeknek is segít, hogy felkészüljenek az új kistesó érkezésére.

cafemom