Gigababát szült ez a nő, így nézett ki várandósan

Az atlantai Carmen Trinice egy 5,4 kilós babát hozott a világra. A vasgyúró bébi, Dwayne Michael Canada hetedik gyermekként érkezett a családba.

A 25 éves anyuka kisbabája a terhesség 36. hetében már 3,6 kilós volt. „Húsz percnél többet nem tudtam állni vagy járni fájdalom nélkül. A terhesség alatt 22 kilót szedtem fel, és nagyon nagy volt a pocakom. Programozott császárral kellett szülnöm, mivel 6 évvel ezelőtt – amikor az egyik kislányommal voltam várandós – sürgősségi császárt kellett végrehajtani rajtam, ő akkor közel 4 kilóval született” – mondta el.

Így nézett ki Carmen pocakja 5 hónapos terhesen:

Saját bevallása szerint a terhesség során nagyon sokat evett. „Mindenki csak etetett, az anyám, a barátaim és a párom is. Naponta ettem baconos burgert, és folyamatosan steaket és Golden Oreót kívántam, főleg az éjszaka közepén” – vallotta be. Hozzátette: nagyon sokat ivott, mert folyamatosan szomjas volt a várandósság alatt. A sok folyadék miatt viszont óránként járt vécére, emiatt nehezen is aludt.

Egyáltalán nem gondolta, hogy a gigababájáról készült fotó így elterjed a közösségi médiában. Egyik barátja posztolta ki a Facebookra, és percek alatt 52 ezren megosztották.

