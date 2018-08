Ennek a kislánynak már az első napon elege lett a suliból – vicces videó

Bár akadnak gyerekek, akik alig várják a sulikezdést, nagy általánosságban mégis az mondható el, hogy a legtöbb gyerkőc foggal-körömmel ragaszkodna még a nyári szünethez. Az iskolakezdéssel kapcsolatos összes frusztrációt és szorongást jól reprezentálja az a kislány, akinek már az első napon tele lett a hócipője a sulival.

A videón látható kislány épp végzett az első nappal a suliban, anyukája pedig érte menve izgatottan filmezte, hogyan ért véget csemetéje első napja. Csak annyit mondunk, a kislány arcáról minden leolvasható, amit nyár végén a gyerekek éreznek.

How my daughter feels about starting kindergarten pic.twitter.com/iCkoldr11E