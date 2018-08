Ezzel givatalosan is a 4 éves Eric lett minden idők eddigi liegfiatalabb Soho House-tagja. Az exkluzív magánklubba való tagságért Cowell több mint 300.000 forintnyi fontot fizetett. Hogy pontosan miért is volt fontos a kisgyereknek tagságit váltani, nem teljesen világos, de hol máshol is lazíthatna egy gondterhelt gyerkőc, mint egy ilyen luxus helyen? Később, persze, még nagyon jól fog jönni ez a lehetőség.

Mirror