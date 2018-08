Nem mindenkinek tetszett, hogy a bevásárlóközpontban szoptatott az anya

Sajnos szinte mindennapos problémaként merül fel újra és újra a nyilvános szoptatás kérdése. Mi is sokszor írunk arról, milyen durva kritikákat kapnak egyes anyák azért, mert éhes babájukat meg merik szoptatni köztéren. Aleigha Jean is így tett nemrég, amikor alig héthetes gyermekét próbálta megetetni a Walmartban. Közben egy nő sétált oda hozzá, akitől az ember azt várná, hogy támogató, elismerő szavakkal bátorítja, ha már hozzászól. Ehelyett durván rászólt az anyára, mert zavarta, hogy az két gyereke előtt szoptatja a kisbabáját.

Aleigha a Facebookon osztotta meg válaszát, amit pillanatokon belül rengetegen osztottak meg.

„Annak a s*ggfej hölgynek, aki a Walmartban úgy érezte, hogy szükség van arra, hogy megszégyenítsen mint anya a tömeg előtt.

1. Teljesen lefedtem.

2. Amikor a lányom háromórás alvás után felébred, és elvárja, hogy megetessék, megyek, mert ez az anyák feladata, függetlenül attól, hogy hol és milyen körülmények között tartózkodom.”

Bár volt vele takaró, ez nem jelenti azt, hogy mindig használni is akarja, különösen a fülledt melegben nem akarja a gyereke fejét még azzal is letakarni, csak mert ez egy idegennek preferencia. Aleigha azt is sérelmezte, hogy az idegen nő gyerekei jelen sem voltak a szoptatáskor.

„Talán meg kellene tanítanod a fiaidnak, hogyan legyenek tiszteletteljesek egy ilyen helyzetben. Soha nem kellene szégyellnem magamat azért, mert megetetem a gyermekemet, neked viszont mindenképpen azt kell tenned” – írta.

Cafemom