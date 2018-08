Saját unokahúgát szülte meg a nő

Lauren Hooper nem vállalhatta a terhességgel járó kockázatokat, mert akár bele is halhatott volna a szülésbe. Helyette testvére, Ebony vállalta, hogy kihordja gyermekét, aki így a saját unokahúgát szülte meg.

„Olyan volt, mint egy álom. Négy évig vártuk és képzeltük el magunkban ezt a pillanatot, és végül ott volt a gyerekünk” – mondta el Lauren.

A kis Rae 12 órás vajúdás után született, ami nem volt egyszerű, mert farfekvéses volt. De egészséges, és az orvosi ellenőrzések után a büszke pár haza is vihette gyermekét.

„Az, hogy Lauren és a férjeink ott voltak a szülőszobán velem, és támogattak, elképesztő volt. Rengeteget nevetettünk, és ez segített átjutni az egészen. Rae mindig is Laurenék gyereke volt, és ennek mindig is tudatában voltam. Abban a pillanatban, hogy megszületett, csak azt akartam, hogy velük legyen. Nagyon jó volt végre együtt látni őket, ez az, amit mindig is akartam. Mindig különleges kötődésünk lesz a babához, de nagyon élvezem a nagynéniskedést is” – mondta el Ebony.

Mirror