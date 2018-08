Gyönyörűek a hajdúszoboszlói félárva hármas ikrek – fotók

Immár hét hónaposak, és nagyon szépen fejlődnek a hajdúszoboszlói hármas ikrek – derült ki a Tündérkör Alapítvány Facebookon közzétett bejegyzéséből.

Léna, Mira és Milán egészségesek, bazsalygósak, jókedvűek, és jó étvágyuk van. […] Hét hónaposak, és hatalmas szemekkel csodálkoznak rá minden dologra, ahogy az a fotókon is látszik

– olvasható az oldalon. A bejegyzés mellé egy-egy fényképet is közzétettek a három kisbabáról:

A bejegyzésből kiderül még, hogy a gyerekek koruknak megfelelően gyarapodnak, egyedül Mira súlya marad el egy kicsit, de figyelembe véve, hogy koraszülöttekről van szó, ez is teljesen normálisnak számít. A gyerekek az oltásokat is jól tolerálják, Milán segítséggel már állni is tud, éjszaka pedig mindannyian úgy alszanak, mint a bunda. Egyedülálló édesapjuk, Fábián Tamás úgy döntött, lakásépítésbe fog, ez ugyanis számukra költséghatékonyabb, mint a vásárlás.

Ahogyan az közismert, a tavaly decemberben született hármas ikrek édesanyja a szülést követően néhány órával belehalt az úgynevezett HELLP-szindróma súlyos vérzéses szövődményébe. Az orvosok hiába küzdöttek az asszony életéért, nem lehetett rajta segíteni.