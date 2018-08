A melegkiütés veszélyes?

Ne essünk kétségbe, hiszen nem egy súlyos bőrbetegségről van szó, a melegkiütés ugyanis gyorsan elmúlhat, ha a kiváltó okokat megszüntetjük. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy milyen bőrkiütésről is van szó, legjobb, ha gyerekorvoshoz fordulunk.

Melegben melegkiütés

A babák hőháztartása még nem olyan stabil, mint egy felnőtté, a nyári melegben könnyen kimelegednek. A melegkiütést vagy miliariát az elhalt hámsejtek miatt eltömődött verejtékmirigyek okozzák. Gyulladásos állapot lép fel, emiatt az érintett bőrfelületen (a baba hátán, tarkóján, hasán, hónaljában) apró, pici, piros, leggyakrabban fehér közepű kiütések jelennek meg egész sűrűn, akár nagyobb foltokban is. Enyhén viszkethet, de igazából nem jelent különösebb problémát.

Mit tegyünk, ha a babának melegkiütése van?

Amit azonnal tehetünk, hogy enyhítünk a melegen: árnyékba vagy hűvös szobába visszük, és a nyári hőségben lenge ruhába öltöztetjük. A gyakori, langyos vizes mosdatás is jót tesz a befülledt kis testnek, nem igazán érdemes bekenni semmivel sem, hiszen a krémek csak tovább tömítik a verejtékmirigyek kivezetését. A legtöbbször pár napon, de egy héten belül biztosan elmúlik magától, és ami a legfontosabb, nyom nélkül.

A melegkiütés azonban fontos figyelmeztetés is lehet: a kisbabának túl melege van, a teste túlhevült, amit azonnal orvosolni kell, hiszen ilyenkor fennáll a veszély, hogy a pici akár hőgutát is kaphat.