„A férjem munka után átveszi tőlem a gyerekek körüli feladatokat”

„Egész nap arra vártam, hogy találkozzunk. Leginkább azért, mert szeretlek, és sokkal vidámabb az életünk, ha itthon vagy. De hogy őszinte legyek, azért is vártalak, mert szükségem van a segítségedre. Ezért aztán, amint hazaérsz a munkahelyedről, általában megpuszillak, és a kezedbe nyomom a babát. Tudom, hogy fáradt vagy, és hirtelen kell átváltanod egyik munkáról a másikra, mégsem panaszkodsz.

Talán nem is tudod,, hogy ez milyen sokat jelent nekem. Talán csak örülsz, hogy időt tölthetsz a gyerekeiddel végre. Látom, mennyire élvezed te is a közös játékot és a káoszba fulladó esti rutint. Remélem tudod, milyen nagy öröm a gyerekeknek is, hogy veled lehetnek. Bármennyire is jó nekik velem nap közben, azért az apa máshogy játszik velük. Egész nap arra a pillanatra várnak, hogy meghallják az autód hangját, és megöleljenek, amikor hazaérsz. Végtelenül hálás vagyok, hogy az estéken ennyire jelen vagy a család életében.

Mindig is tudtam, hogy remek partnert választottam a gyerekneveléshez. Most már azt is tudom, hogy ez nemcsak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy adsz nekem teret és időt arra, hogy feltöltődjek energiával. Még akkor is, ha ez olykor csak öt perc, hogy lefeküdjek, és kicsit nyomogassam a telefonom. Köszönöm, hogy minden áldott este adsz nekem lehetőséget, hogy magamra is legyen időm.

Úgy érzem, elég jól csináljuk, megközelítjük az ideális párkapcsolatot és családot. És ez nagyban neked köszönhető, mert ennyire figyelsz, törődsz velünk. Köszönöm, hogy vagy nekünk.”

Forrás: Motherly