Egyre több nő otthon végzi az abortuszt Svédországban

Svédországban az 1990-es években kezdték el alkalmazni a műtéttel nem járó abortuszt. A művi terhességmegszakítás gyógyszeres formáját pedig egyre többen végzik otthon – írja svéd forrásokra hivatkozva a 24.hu.

A gyógyszeres abortusz során a nők azt a lehetőséget is választhatják, hogy az első adag gyógyszert még a kórházban veszik be, a második adagot pedig otthon. Sokan nagyobb biztonságban érzik magukat, ha a partnerük is jelen lehet ilyenkor. Tavaly már az abortuszok 75 százalékát otthon végezték a skandináv országban.

Svédországban a terhesség 18. hetének végéig engedély nélkül végezhető el az abortusz. A 18. és a 22. hét között engedély szükséges hozzá. Tavaly összesen 36 161 terhességmegszakítást végeztek el.