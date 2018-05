Lenyűgöző fotók: egyszerre szoptatja 4 gyerekét a 2 anyuka

A Dublinban élő Cliona és Sue hirtelen nagy családos famíliává vált, mikor kétéves kislányuk mellé hármasikrek érkeztek. Ez minden szempontból embert próbáló feladat, komoly egyeztetésekre van szükség, például a szoptatásnál.

Mivel még a legnagyobb is szopik, előfordul, hogy egyszerre négy gyermeket kell táplálniuk az anyáknak, ilyenkor mindkettejükre szükség van. Bár fárasztó és nem mindig sikeres procedúráról van szó, Cliona és Sue semmire sem cserélné az élményt, csodálatos tapasztalatként élik meg mindketten és szerencsésnek érzik magukat, hogy ilyen módon is össze tudnak kapcsolódni a kicsikkel.

Happy Birthday to Dara, Saibh and Niamh and congratulations on their amazing mammies and t… https://t.co/ieLZi7D2VL pic.twitter.com/qitiNA8F82