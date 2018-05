50 gyereket nevelt fel ez a nő

A 78 éves Noelene Lever életét a gyereknevelésre tette fel. 20 éves volt, amikor első gyermeke megszületett, majd még négy követte. 36 éves korában tragikus hirtelenséggel elvesztette a férjét, és egyedül maradt a gyerekekkel. Ausztráliába költöztek, ahol Lever heti 5 napban dolgozni kezdett egy gyermekjogi szolgálatnál, hétvégenként pedig egy gyerekkórházban segédkezett.

„Nyolc gyerek volt az ellátásom alatt, én voltam rájuk egyedül, de nem bántam mindaddig, amíg volt mit enniük, és mosolyt láttam az arcukon. Ez az életem, szeretem, amit csinálok, hogy segíthetek a gyerekeken.”

Mother of the year. At 78, Noelene Lever, a bunnalung woman has taken care of over 50 Aboriginal and non Aboriginal children. She raised 5 of her own plus many more as a widowed foster mother. Love knows no racial boundaries. https://t.co/06nkIKHSJI @sunriseon7 @rupertmurdoch pic.twitter.com/stpotivpzh — Cathryn Milne (@CathrynMilne) 2018. május 15.

Lever otthonába is befogadott számos gyereket. Volt olyan is gyermekei barátai közül, aki azt mondta, sokkal szívesebben tölti náluk az időt, mint saját otthonában.

For more than four decades, Noelene Lever has changed the lives of more than 50 children. The 78-year-old foster mum has been named Australia’s Mother of the Year. 🌺💖 #9Today pic.twitter.com/qCsgFjTa4M — The Today Show (@TheTodayShow) 2018. május 11.

A nő 70 éves korában visszavonult, Walesben él, de azóta is sok gyerek jár hozzá látogatóba, nemrég pedig elnyerte a dél-walesi Év édesanyja címet is.

Congratulations to Noelene Lever, NSW Mother of Year winner. The 78-year-old selfless widow has opened her home to more than 50 foster children since the late 1970s, while working two jobs and caring for five of her own kids. What an amazing woman! https://t.co/QzHVrMqoGb pic.twitter.com/clOUGaCooe — ALNF (@theALNF) 2018. április 19.

