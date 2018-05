Őszinte képeken mutatta be a fotós, milyen is az anyaság valójában

Giedre Gomes ideje nagy részében gyönyörű és bájos fotókat készít anyákról és gyermekeikről. A legtöbb kép meghitt és idilli, baba és mama is vidám, rosszkedvnek vagy bármi nehézségnek semmi nyoma. De mint tudjuk, az gyereknevelés nem mindig ilyen pozitív, sok nehéz pillanat is akad. Gomes is tisztában van ezzel, ezért úgy döntött, megmutatja a valóságot saját családján.

Gomes a BuzzFeed-nek elmondta, hogy ügyfelei képei általában álmodozó tekintetű, gyermekeiket finoman csókoló anyákat mutatnak, gyönyörű, idilli tájakon. De amikor hazaér a munka után, két kisfiú várja, szivárványnak, pillangóknak és idilli tájnak pedig nyoma sincs. Ezt szerette volna bemutatni fotóin, a napi rutinfeladatok megörökítésével.

Buzzfeed